Пассажир ударил женщину в автобусе в Алматы
Очевидцы рассказали, что стало причиной потасовки.
Сегодня, 17:51
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Сегодня, 17:51Сегодня, 17:51
54Фото: baigenews.kz
Конфликт между пассажирами произошёл в автобусе в Алматы. Не сдержав эмоции, мужчина ударил рукой женщину, передаёт BaigeNews.kz.
Видео происшествия появилось в соцсетях. По словам очевидцев, причиной скандала стал громкий разговор одной из пассажирок по телефону.
В ДП Алматы сообщили, что по данному факту отделом полиции при УП Алмалинского района проводится проверка.
"В отношении виновного непременно будут приняты меры в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. Обстоятельства устанавливаются", - уточнили в пресс-службе ведомства.