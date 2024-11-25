  • 25 Ноября, 17:59
  • BAIGENEWS

Пассажир ударил женщину в автобусе в Алматы

Очевидцы рассказали, что стало причиной потасовки.

Сегодня, 17:51
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 17:51
Сегодня, 17:51
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Фото: baigenews.kz

Конфликт между пассажирами произошёл в автобусе в Алматы. Не сдержав эмоции, мужчина ударил рукой женщину, передаёт BaigeNews.kz.

Видео происшествия появилось в соцсетях. По словам очевидцев, причиной скандала стал громкий разговор одной из пассажирок по телефону.

В ДП Алматы сообщили, что по данному факту отделом полиции при УП Алмалинского района проводится проверка. 

"В отношении виновного непременно будут приняты меры в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. Обстоятельства устанавливаются", - уточнили в пресс-службе ведомства.

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