Пассажир ударил женщину в автобусе в Алматы

Конфликт между пассажирами произошёл в автобусе в Алматы. Не сдержав эмоции, мужчина ударил рукой женщину, передаёт BaigeNews.kz.

Видео происшествия появилось в соцсетях. По словам очевидцев, причиной скандала стал громкий разговор одной из пассажирок по телефону.

В ДП Алматы сообщили, что по данному факту отделом полиции при УП Алмалинского района проводится проверка.