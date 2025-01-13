О бомбе на борту рейса FlyArystan по направлению Астана – Усть-Каменогорск заявил пассажир, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает пресс-служба FlyArystan, началось всё с того, что в ходе подготовки самолёта ко взлёту пассажир неожиданно ударил бортпроводницу в живот, когда она проходила мимо во врёмя подсчёта пассажиров. При этом деструктивного поведения со стороны пассажира во время посадки замечено не было.

"Были вызваны сотрудники полиции (ЛОВД), а также сотрудники службы авиационной безопасности компании. В ходе проверки документов деструктивный пассажир также заявил о наличии бомбы, после чего были вызваны сотрудники кинологической службы аэропорта. Произведена полная высадка пассажиров. Также была вызвана медицинская служба аэропорта для осмотра бортпроводницы. Незамедлительно был произведён тщательный осмотр воздушного судна, в ходе которого взрывных устройств и других запрещенных предметов не обнаружено", – указывается в сообщении.

В департаменте полиции на транспорте сообщили, что по данному факту в аэропорту Астаны задержан 47-летний пассажир.

"Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он нанёс удар в область живота бортпроводнику и при выходе с воздушного судна выкрикивал слово "бомба", создавая панику среди пассажиров и экипажа", – рассказали подробности в полиции.

По фактам хулиганства и заведомо ложного сообщения об акте терроризма возбуждены уголовные дела.