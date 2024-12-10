Пассажир погиб в метро в Алматы
Погибшему было 26 лет.
Сегодня, 16:44
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Сегодня, 16:44Сегодня, 16:44
393Фото: акимат Алматы
Трагедия произошла в алматинском метрополитене. Молодой человек упал на рельсы и погиб, передаёт BaigeNews.kz.
Сообщение о происшествии появилось в соцсетях. Очевидцы рассказали, что инцидент случился на станции "Абай".
"В результате несчастного случая погиб 26-летний мужчина, инвалид по зрению. Другие обстоятельства устанавливаются. По данному факту проводится расследование", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.