  • 10 Декабря, 17:54
  • BAIGENEWS

Пассажир погиб в метро в Алматы

Погибшему было 26 лет.

Сегодня, 16:44
АВТОР
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акимат Алматы Сегодня, 16:44
Сегодня, 16:44
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Фото: акимат Алматы

Трагедия произошла в алматинском метрополитене. Молодой человек упал на рельсы и погиб, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщение о происшествии появилось в соцсетях. Очевидцы рассказали, что инцидент случился на станции "Абай".

"В результате несчастного случая погиб 26-летний мужчина, инвалид по зрению. Другие обстоятельства устанавливаются. По данному факту проводится расследование", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

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