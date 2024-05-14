  • 14 Мая, 12:50
  • BAIGENEWS

Пассажир напал с ножом на водителя автобуса в Алматы

Сегодня, 12:41
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz Сегодня, 12:41
Сегодня, 12:41
55
Фото: baigenews.kz

Очередное нападение на водителя автобуса произошло в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамент полиции города.

По предварительным данным, между мужчинами произошел словесный конфликт, затем один из участников применил нож.

"По факту хулиганства с применением холодного оружия возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и арестован", - сообщили в полиции.

Орудие преступления изъято. Другие обстоятельства устанавливаются. 

Самое читаемое

Наверх