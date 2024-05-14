Пассажир напал с ножом на водителя автобуса в Алматы

Очередное нападение на водителя автобуса произошло в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамент полиции города.

По предварительным данным, между мужчинами произошел словесный конфликт, затем один из участников применил нож.

"По факту хулиганства с применением холодного оружия возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и арестован", - сообщили в полиции.

Орудие преступления изъято. Другие обстоятельства устанавливаются.