Пассажир напал с ножом на водителя автобуса в Алматы
Сегодня, 12:41
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Сегодня, 12:41Сегодня, 12:41
55Фото: baigenews.kz
Очередное нападение на водителя автобуса произошло в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамент полиции города.
По предварительным данным, между мужчинами произошел словесный конфликт, затем один из участников применил нож.
"По факту хулиганства с применением холодного оружия возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и арестован", - сообщили в полиции.
Орудие преступления изъято. Другие обстоятельства устанавливаются.
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