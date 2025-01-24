Пассажир напал на женщину в автобусе в Костанае
Подозреваемого задержали.
Сегодня, 20:14
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Сегодня, 20:14Сегодня, 20:14
30Фото: baigenews.kz
Полицейские расследуют дело о хулиганстве в Костанае. В одном из маршрутных автобусов города мужчина набросился с кулаками на женщину, передаёт BaigeNews.kz.
В конфликт вмешались пассажиры, пытавшиеся защитить пострадавшую.
Сотрудники полиции оперативно установили личность напавшего и задержали 61-летнего местного жителя.
В отношении мужчины полиция проводит досудебное расследование по факту хулиганства.
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