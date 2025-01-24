  • 24 Января, 20:23
  • BAIGENEWS

Пассажир напал на женщину в автобусе в Костанае

Подозреваемого задержали.

Сегодня, 20:14
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz Сегодня, 20:14
Сегодня, 20:14
30
Фото: baigenews.kz

Полицейские расследуют дело о хулиганстве в Костанае. В одном из маршрутных автобусов города мужчина набросился с кулаками на женщину, передаёт BaigeNews.kz.

В конфликт вмешались пассажиры, пытавшиеся защитить пострадавшую.

Сотрудники полиции оперативно установили личность напавшего и задержали 61-летнего местного жителя.

В отношении мужчины полиция проводит досудебное расследование по факту хулиганства.

Самое читаемое

Наверх