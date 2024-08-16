Пассажир набросился на водителя автобуса в Шымкенте, погибла женщина
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Женщина выпала из автобуса и скончалась в Шымкенте. Этому предшествовало нападение на водителя общественного транспорта, передаёт BaigeNews.kz.
Трагедия произошла 15 августа утром в жилом массиве Сайрам. На водителя автобуса, следовавшего по маршруту №148, набросился с кулаками нетрезвый мужчина. Шофёр резко ударил по тормозам, в этот момент стоявшая у выхода женщина упала на землю и сильно ударилась головой. От полученных травм она скончалась до приезда бригады "скорой помощи", сообщает местный информационный портал Otyrar.
Водителя доставили в больницу.
В департаменте полиции рассказали, что нападавший задержан.
"По факту возбуждено уголовное дело. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся следственные мероприятия. Подозреваемый взят под стражу", - сообщили в ДП Шымкента.
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