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Пассажир набросился на водителя автобуса в Шымкенте, погибла женщина

Вчера, 20:06
АВТОР
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baigenews.kz Вчера, 20:06
Вчера, 20:06
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Фото: baigenews.kz

Женщина выпала из автобуса и скончалась в Шымкенте. Этому предшествовало нападение на водителя общественного транспорта, передаёт BaigeNews.kz.

Трагедия произошла 15 августа утром в жилом массиве Сайрам. На водителя автобуса, следовавшего по маршруту №148, набросился с кулаками нетрезвый мужчина. Шофёр резко ударил по тормозам, в этот момент стоявшая у выхода женщина упала на землю и сильно ударилась головой. От полученных травм она скончалась до приезда бригады "скорой помощи", сообщает местный информационный портал Otyrar.

Водителя доставили в больницу. 

В департаменте полиции рассказали, что нападавший задержан.

"По факту возбуждено уголовное дело. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся следственные мероприятия. Подозреваемый взят под стражу", - сообщили в ДП Шымкента.

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