Пассажир набросился на водителя автобуса в Шымкенте, погибла женщина

Женщина выпала из автобуса и скончалась в Шымкенте. Этому предшествовало нападение на водителя общественного транспорта, передаёт BaigeNews.kz.

Трагедия произошла 15 августа утром в жилом массиве Сайрам. На водителя автобуса, следовавшего по маршруту №148, набросился с кулаками нетрезвый мужчина. Шофёр резко ударил по тормозам, в этот момент стоявшая у выхода женщина упала на землю и сильно ударилась головой. От полученных травм она скончалась до приезда бригады "скорой помощи", сообщает местный информационный портал Otyrar.

Водителя доставили в больницу.

В департаменте полиции рассказали, что нападавший задержан.