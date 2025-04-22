В Алматы пассажир ударил водителя такси за просьбу не курить в салоне автомобиля. Инцидент, снятый на видео, вызвал бурную реакцию в соцсетях. Сейчас делом занимаются правоохранительные органы, передаёт BaigeNews.kz.

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как водитель просит сидящего сзади клиента прекратить курение. В ответ он наносит удар по лицу водителя. Таксист заявляет, что высадит клиентов, после чего между участниками начинается словесная перепалка — с нецензурной бранью и уговорами "довезти до конца".

Водитель, Влад Кравчук, сначала сомневался, стоит ли подавать заявление, но в итоге решил добиться справедливости.

В полиции подтвердили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

"По факту побоев Управлением полиции Медеуского района возбуждено уголовное дело. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, ведется комплекс следственных мероприятий, направленных на установление объективных обстоятельств дела и принятия решения в соответствии с законодательством Республики Казахстан", — прокомментировала официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

Сейчас следствие решает, по какой статье будет квалифицировано нападение. В случае доказательства вины, пассажиру может грозить как штраф, так и арест.

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