Автобус въехал в стоящий грузовик на трассе Караганда – Темиртау, погиб молодой пассажир, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Автобус перевозил работников компании по добыче и продаже щебня. В салоне в это время находились пять человек.

В результате столкновения сильнее всего помялась правая сторона кабины. Там и находился 26-летний пассажир. От полученных травм он скончался на месте. Водитель, которого подозревают в случившемся, сейчас под подпиской о невыезде.