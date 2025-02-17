  • 17 Февраля, 23:04
  • BAIGENEWS

Пассажир автобуса погиб в ДТП в Караганде

Автобус перевозил работников компании по добыче и продаже щебня.

Сегодня, 22:58
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 22:58
Сегодня, 22:58
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Фото: pxhere.com

Автобус въехал в стоящий грузовик на трассе Караганда – Темиртау, погиб молодой пассажир, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Автобус перевозил работников компании по добыче и продаже щебня. В салоне в это время находились пять человек. 

В результате столкновения сильнее всего помялась правая сторона кабины. Там и находился 26-летний пассажир. От полученных травм он скончался на месте. Водитель, которого подозревают в случившемся, сейчас под подпиской о невыезде.

 
 
 
 
 
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Публикация от Караганда | новости | жалобы | реклама | (@5news.kz)

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