Пассажир автобуса погиб в ДТП в Караганде
Автобус перевозил работников компании по добыче и продаже щебня.
Сегодня, 22:58
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Сегодня, 22:58Сегодня, 22:58
26Фото: pxhere.com
Автобус въехал в стоящий грузовик на трассе Караганда – Темиртау, погиб молодой пассажир, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Автобус перевозил работников компании по добыче и продаже щебня. В салоне в это время находились пять человек.
В результате столкновения сильнее всего помялась правая сторона кабины. Там и находился 26-летний пассажир. От полученных травм он скончался на месте. Водитель, которого подозревают в случившемся, сейчас под подпиской о невыезде.
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