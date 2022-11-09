Паспорт стал доступен в eGov Mobile

Паспорт стал доступен казахстанцам в мобильном приложении eGov Mobile, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, после положительного опыта использования цифрового удостоверения, в цифру решили перевести и паспорта. Документ стал доступен в мобильном приложении eGov Mobile.

"Пока цифровым паспортом можно воспользоваться только на территории Казахстана для идентификации личности по аналогии с удостоверением личности. Такая необходимость может возникнуть в случае, например, потери удостоверения или истечения его срока годности", - написал министр в Telegram.

В цифровой формат помимо паспорта переведены 18 самых востребованных документов – это удостоверение личности, водительское удостоверение, ПЦР-тесты, свидетельство о рождении и браке и другие.