Партнёрским и дружеским отношениям России и Казахстана альтернативы нет – российский эксперт

Кандидат исторических наук, доцент кафедры мировой политики, эксперт Центра евразийских исследований Томского государственного университета Артём Данков проанализировал актуальность диалога "С5+Германия" и перспективы сотрудничества Казахстана и ФРГ. Эксперт также отметил ключевые моменты выступления Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в рамках саммита в Берлине, передаёт BaigeNews.kz.

По мнению Артёма Данкова, визит казахстанского Президента Касым-Жомарта Токаева в Германию - это очередной этап в выстраивании отношений Казахстана с ведущими странами мира, среди которых Россия, Китай, США, Германия.

"Этот визит - логичное продолжение той политики, которую Казахстан осуществляет в рамках многовекторной политики. Значение саммита "Центральная Азия – Германия" говорит в пользу того, что формат "С5+1" работает. Крупнейшие государства мира, которые выстраивают свои отношения со странами Центральной Азии все чаще и чаще используют этот формат. Это касается и России, и Китая, и США, и вот Германии. Очевидно, что взаимодействие внутри региона, взаимоотношения между странами начинают играть не просто важную, а определяющую роль в выстраивании отношений центральноазиатских государств на мировой арене", - говорит эксперт.

Анализируя наиболее перспективные направления сотрудничества стран Центральной Азии и Германии, в частности Казахстана и Германии, эксперт отмечает несколько векторов сотрудничества.

"Во-первых, поставки нефти из Казахстана в страны Европы, в частности Германию. Здесь интересен вопрос транзита казахстанской нефти через территорию Российской Федерации с использованием трубопроводной сети компании "Транснефть" в Германию, в страны Европы. Это первое направление сотрудничества. Раньше основной веткой экспорта был Каспийский трубопроводный консорциум из Каспийского моря в Черное море, и там уже на мировые рынки. Открытие возможности для транзита казахстанской нефти расширяет возможности сотрудничества Казахстана и Германии", - считает Данков.

По мнению Артёма Данкова, Германии также нужны и интересны рынки развивающихся стран, куда страна выходит со своими технологиями.

"Здесь рынок Казахстана, по-прежнему нуждающийся в серьезном технологическом перевооружении и модернизации, перспективен. Казахстан хочет и может модернизировать экономику, особенно в свете новых задач, которые были поставлены и Президентом, и Правительством страны. Это для Германии тоже важно. Казахстан - перспективный рынок", - поделился мнением эксперт.

По словам Данкова, немаловажно для стран будет скоординированное взаимодействие в выстраивании стабильной финансовой системы, особенно, когда мировая финансово-экономическая система испытывает шок от целого ряда событий. Эксперт прокомментировал высказывания казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева в Берлине о взаимоотношениях Российской Федерации и Казахстана.

"Важный момент, что никакие последние политические и экономические изменения, которые произошли за два года, не должны вредить традиционным направлениям экономического сотрудничества двух стран. Наши страны - давние стратегические партнеры, близкие экономические партнеры, мы активно торгуем друг с другом, расширяем торговлю. Россия - это важный источник импорта для Казахстана. И это традиционная сфера, которая развивается десятилетиями после обретения независимости Казахстаном. Я считаю такой взвешенный подход правильным с точки зрения того, что есть санкции, наложенные странами коллективного Запада, и есть традиционно хорошие экономические отношения между Россией и Казахстаном, и санкции не должны вредить режиму стратегического партнёрства, традиционным направлениям развития экономического сотрудничества", - считает Артём Данков.

Стратегическое и экономическое взаимодействие между Казахстаном и Россией должно не просто сохраняться, оно должно расширяться, считает российский эксперт.

"Взаимная торговля продуктами питания, машинами, оборудованием, удобрениями, продукцией химической промышленности, цветной и черной металлургии, продукцией металлообрабатывающих производств – это все очень большой спектр работы. В этом плане я считаю, что долгосрочным, партнерским, дружеским отношениям России и Казахстана альтернативы нет", - подчеркнул Данков.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, отвечая на вопросы журналистов после переговоров в Берлине, подчеркнул, что Казахстан и Россия обладают самой протяженной сухопутной границей в мире и у стран есть традиции сотрудничества, будь то торговля или гуманитарные связи. Касательно украинского конфликта, казахстанский лидер призвал вести деловые мирные переговоры.