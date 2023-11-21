Партнёрские роды запретили в СКО
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В Северо-Казахстанском областном перинатальном центре временно запретили партнёрские роды. Ограничение связано с распространением кори в регионе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.
Ранее в социальных сетях распространялась информация о том, что в перинатальном центре корью заболел один из сотрудников. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе Управления здравоохранения.
"Заражения корью именно в областном перинатальном центре не зарегистрировано. Действительно, заболевание было выявлено у врача, который находился на больничном со своим ребёнком. С пациентками медучреждения он не контактировал. Карантин в перинатальном центре не вводили, но запретили партнёрские роды. Связано это с тем, что многие не предоставляют паспорт вакцинации и не могут подтвердить, что у них имеется прививка от кори. Инкубационный период у кори долгий, кто-то из посетителей может быть её переносчиком. Чтобы не рисковать здоровьем пациенток и новорождённых, было принято такое решение", - прокомментировали в пресс-службе.
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