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Партнёрские роды запретили в СКО

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baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 21:36
Сегодня, 21:36
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Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев

В Северо-Казахстанском областном перинатальном центре временно запретили партнёрские роды. Ограничение связано с распространением кори в регионе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.

Ранее в социальных сетях распространялась информация о том, что в перинатальном центре корью заболел один из сотрудников. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе Управления здравоохранения.

"Заражения корью именно в областном перинатальном центре не зарегистрировано. Действительно, заболевание было выявлено у врача, который находился на больничном со своим ребёнком. С пациентками медучреждения он не контактировал. Карантин в перинатальном центре не вводили, но запретили партнёрские роды. Связано это с тем, что многие не предоставляют паспорт вакцинации и не могут подтвердить, что у них имеется прививка от кори. Инкубационный период у кори долгий, кто-то из посетителей может быть её переносчиком. Чтобы не рисковать здоровьем пациенток и новорождённых, было принято такое решение", - прокомментировали в пресс-службе.

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