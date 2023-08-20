"Партизани" столкнулся с проблемами перед вылетом в Казахстан
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Албанский "Партизани" перед вылетом в Астану на матч раунда плей-офф Лиги Конференций столкнулся с некоторыми трудностями, , передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Как сообщает сайт Panorama.com.al, "Партизани" ещё не определился, когда отправится в Казахстан, в то время как матч против "Астаны" состоится уже в четверг.
Источники в клубе сообщили, что руководство рассматривает возможность перелета прямым чартерным рейсом Тирана — Астана. Но, помимо того, что полет займёт 9 часов, проблема еще и в том, что самолет не сможет пролететь через воздушное пространство России.
"В этих условиях клуб вынужден выбирать альтернативные маршруты, и самый вероятный из них — прилететь в Стамбул, а затем заказать чартер в Астану уже из Турции. При таком варианте дорога занимает около семи часов: 1 час 40 минут Тирана — Стамбул и затем 4 часа 55 минут Стамбул — Астана. Вполне вероятно, что "Партизани" отправится в Казахстан уже в понедельник, поскольку команде нужно адаптироваться к климату в Астане", — пишет сайт.
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