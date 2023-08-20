"Партизани" столкнулся с проблемами перед вылетом в Казахстан

Албанский "Партизани" перед вылетом в Астану на матч раунда плей-офф Лиги Конференций столкнулся с некоторыми трудностями, , передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Как сообщает сайт Panorama.com.al, "Партизани" ещё не определился, когда отправится в Казахстан, в то время как матч против "Астаны" состоится уже в четверг.

Источники в клубе сообщили, что руководство рассматривает возможность перелета прямым чартерным рейсом Тирана — Астана. Но, помимо того, что полет займёт 9 часов, проблема еще и в том, что самолет не сможет пролететь через воздушное пространство России.