Партию заражённых цветов выявили в аэропорту Астаны
Вчера, 18:19
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Вчера, 18:19Вчера, 18:19
376Фото: pxhere.com
В гвоздиках, привезённых в Астану из Китая, выявили западный цветочный трипс. Партию из 1 600 цветов пришлось уничтожить, передаёт BaigeNews.kz.
"В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий на фитосанитарном контрольном пункте "Международный аэропорт Астаны" выявлены объекты, сходные по морфологическим признакам с карантинными. Отобранные образцы направлены в Республиканский центр карантина растений для проведения экспертизы. Согласно заключению, заражение западным цветочным трипсом подтверждено", - сообщили в Минсельхозе.
Составлен административный протокол, дело направлено в суд.
По решению межрайонного специализированного суда заражённая продукция уничтожена путём сжигания.
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