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  • BAIGENEWS

Партию заражённых цветов выявили в аэропорту Астаны

Вчера, 18:19
АВТОР
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pxhere.com Вчера, 18:19
Вчера, 18:19
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Фото: pxhere.com

В гвоздиках, привезённых в Астану из Китая, выявили западный цветочный трипс. Партию из 1 600 цветов пришлось уничтожить, передаёт BaigeNews.kz.

"В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий на фитосанитарном контрольном пункте "Международный аэропорт Астаны" выявлены объекты, сходные по морфологическим признакам с карантинными. Отобранные образцы направлены в Республиканский центр карантина растений для проведения экспертизы. Согласно заключению, заражение западным цветочным трипсом подтверждено", - сообщили в Минсельхозе.

Составлен административный протокол, дело направлено в суд.

По решению межрайонного специализированного суда заражённая продукция уничтожена путём сжигания.

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