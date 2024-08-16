Партию заражённых цветов выявили в аэропорту Астаны

В гвоздиках, привезённых в Астану из Китая, выявили западный цветочный трипс. Партию из 1 600 цветов пришлось уничтожить, передаёт BaigeNews.kz.

"В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий на фитосанитарном контрольном пункте "Международный аэропорт Астаны" выявлены объекты, сходные по морфологическим признакам с карантинными. Отобранные образцы направлены в Республиканский центр карантина растений для проведения экспертизы. Согласно заключению, заражение западным цветочным трипсом подтверждено", - сообщили в Минсельхозе.

Составлен административный протокол, дело направлено в суд.

По решению межрайонного специализированного суда заражённая продукция уничтожена путём сжигания.