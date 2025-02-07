Партию вейпов задержали на казахстанско-российской границе
Ввезти запрещённый товар пытались под видом станка.
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В автомобильном пункте пропуска "Жайсан" на казахстанско-российской границе работники ДГД по Актюбинской области совместно с пограничниками задержали два грузовика, передаёт BaigeNews.kz.
Машины должны были следовать транзитом по маршруту Российская Федерация – Узбекистан.
При изучении товаросопроводительных документов принято решение об идентификации заявленного товара "станок для притирки плоских уплотнительных поверхностей трубопроводной арматуры".
Вместо станка работники ДГД обнаружили13 420 электронных сигарет (вейп), заправочную смесь для них - 2 080 штук и СНЮС (вид некурительного табачного изделия) 15 050 штук.
По данному факту материалы на автотранспортные средства и товары переданы в ДЭР по Актюбинской области для принятия дальнейшего процессуального решения.
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