Партию вейпов на 1 млн тенге изъяла полиция в Кокшетау

Полицейские в Акмолинской области выявили факт продажи запрещенных электронных сигарет. Ими торговали в одном из магазинов Кокшетау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Установлено, что 32-летний мужчина продал в одном из магазинов вейп стоимостью более 14 тысяч тенге.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали жителя областного центра, у которого изъяли 79 электронных сигарет общей стоимостью около 1 млн тенге. В настоящее время по данному факту проводится расследование, направленное на установление всех обстоятельств", - проинформировали в полиции.

Напомним, с 20 июня в Казахстане вступили в силу нормы закона, запрещающие продажу вейпов.

Ранее полицейские обнаружили в Астане "склад" с 2,7 тыс. вейпов.