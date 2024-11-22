Партию вейпов на 1 млн тенге изъяла полиция в Кокшетау
Устанавливаются все обстоятельства по данному делу.
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Полицейские в Акмолинской области выявили факт продажи запрещенных электронных сигарет. Ими торговали в одном из магазинов Кокшетау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Установлено, что 32-летний мужчина продал в одном из магазинов вейп стоимостью более 14 тысяч тенге.
"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали жителя областного центра, у которого изъяли 79 электронных сигарет общей стоимостью около 1 млн тенге. В настоящее время по данному факту проводится расследование, направленное на установление всех обстоятельств", - проинформировали в полиции.
Напомним, с 20 июня в Казахстане вступили в силу нормы закона, запрещающие продажу вейпов.
Ранее полицейские обнаружили в Астане "склад" с 2,7 тыс. вейпов.
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