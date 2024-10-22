Партию сигарет под видом стройматериалов пытались ввезти в Казахстан

В автомобильном пункте пропуска "Шаган" сотрудники погранслужбы КНБ по Западно-Казахстанской области пресекли вывоз крупной партии сигарет, передаёт BaigeNews.kz.

336 тысяч пачек табачных изделий пытались провезти через границу без сопроводительных документов под видом строительных материалов.

По предварительным оценкам, стоимость изъятого товара составляет более 200 миллионов тенге.

Задержанный груз передан в департамент госдоходов региона для дальнейшего разбирательства.