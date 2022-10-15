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  • Партию iPhone, Macbook и AirPods пытались контрабандой завезти в Казахстан
ДГД Алматы Сегодня, 07:40
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Фото: ДГД Алматы

Партию iPhone, Macbook и AirPods пытались контрабандой завезти в Казахстан

В аэропорту Алматы пресечён факт контрабандного ввоза продукции Apple, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДГД города.
 
Указывается, что 12 октября рейсом Дубай-Алматы пытались завезти в Казахстан незадекларированные модели смартфонов iPhone 14 и iPhone 13, а так же Macbook и AirPods в общем количестве 70 штук. 

Все товары перемещены на склад временного хранения и материалы переданы в департамент экономических расследований по Алматы для принятия процессуального решения.

ДГД уведомляет об усилении таможенного контроля в пассажирском терминале международного аэропорта Алматы.

И напоминает, что каждое физическое лицо вправе перевезти через таможенную границу ЕАЭС не более двух мобильных телефонов.

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#контрабанда #iPhone #Apple #смартфон
Сегодня, 07:40
273
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