Партию iPhone, Macbook и AirPods пытались контрабандой завезти в Казахстан

Фото: ДГД Алматы

В аэропорту Алматы пресечён факт контрабандного ввоза продукции Apple, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДГД города.



Указывается, что 12 октября рейсом Дубай-Алматы пытались завезти в Казахстан незадекларированные модели смартфонов iPhone 14 и iPhone 13, а так же Macbook и AirPods в общем количестве 70 штук.

Все товары перемещены на склад временного хранения и материалы переданы в департамент экономических расследований по Алматы для принятия процессуального решения.



ДГД уведомляет об усилении таможенного контроля в пассажирском терминале международного аэропорта Алматы.



И напоминает, что каждое физическое лицо вправе перевезти через таможенную границу ЕАЭС не более двух мобильных телефонов.