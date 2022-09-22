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Партию iPhone 14 пытались незаконно ввезти в Казахстан 22 Сентября, 21:39
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Партию iPhone 14 пытались незаконно ввезти в Казахстан

В аэропорту Астаны остановили мужчину, пытавшегося ввезти в столицу партию незадекларированных iPhone 14, передаёт BaigeNews.kz.

"При прохождении таможенного контроля пассажиров, пребывающих международным авиарейсом из Дубая, сотрудниками таможенного поста и пограничной службы КНБ РК выявлена попытка ввоза 11 незадекларированных телефонов марки iPhone 14 PRO. В соответствии с приказом Минфина РК от 31 марта 2015 года №250, критериями отнесения товаров, перемещаемых физлицами через границу Таможенного союза для личного пользования, мобильные телефоны не должны превышать две единицы на человека. Задержанные телефоны перемещены в склад временного хранения для дальнейшего прохождения таможенной очистки", - сообщили в Комитете государственных доходов. 

Пассажира, вёзшего телефоны, привлекут к административной ответственности.

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#таможня #iPhone #аэропорт #Астана
Журналист
22 Сентября, 21:39
492
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