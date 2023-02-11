Партийный список из 52 человек зарегистрировала Народная партия Казахстана

Фото: ЦИК РК

Центризбирком зарегистрировал партийный список из 52 человек от общественного объединения "Народная партия Казахстана" на внеочередные выборы в Мажилис Парламента РК, передаёт BaigeNews.kz.

В этом списке 17 кандидатов: женщины, молодежь и лица с инвалидностью, что в общей сложности составляет 32,7 процента.

В ЦИКе подтвердили, что все включённые в партийный список соответствуют требованиям Конституции и закона о выборах.

"В соответствии со статьёй 89 Конституционного закона "О выборах в Республике Казахстан" к регистрации допускается только один список от одной политической партии, в который включено количество лиц, не превышающее тридцати процентов от установленного количества депутатских мандатов, распределяемых между политическими партиями", — отметил член Центральной избирательной комиссии Шавхат Утемисов.

Он уточнил, что в партийном списке количество женщин, молодёжи и лиц с инвалидностью в общей сложности должно составлять не менее тридцати процентов от общего числа включенных в него лиц.

Шавхат Утемисов напомнил, что политические партии, выдвинувшие партийные списки, вносят избирательный взнос из средств политических партий на счет ЦИК РК. Взнос равен 15 МЗП за каждого человека, включённого в партийный список.

При этом от взноса освобождаются политические партии, получившие пять и более процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании на предыдущих выборах в мажилис.

"На выборах депутатов Мажилиса Парламента, состоявшихся в январе 2021 года, Народная партия Казахстана получила 9,1 процента голосов избирателей. Поэтому партия освобождается от уплаты избирательного взноса", — сказал Шавкат Утемисов.

Теперь, после того, как партийный список зарегистрирован в ЦИК, партия вправе открыть специальный временный счет для формирования избирательного фонда.

Всем зарегистрированным кандидатам вручили соответствующие удостоверения.

Напомним, выборы в мажилис назначены на 19 марта 2023 года. Регистрация кандидатов и партийных списков продлится до 18 февраля.

В 18:00 18 февраля начнётся предвыборная агитация, которая продлится до полуночи 18 марта, после чего наступит день тишины.