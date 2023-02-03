Партийные списки Amanat в маслихаты обновились на 75 процентов

На конференции региональных и территориальных филиалов определены списки кандидатов в депутаты маслихатов областей, городов Алматы, Астаны и Шымкента от партии Amanat. Также выдвинуты кандидаты по одномандатным округам в региональные и районные маслихаты. Как сообщил председатель партии Ерлан Кошанов, состав маслихата обновился почти на 75 процентов, передаёт BaigeNews.kz

Из общего списка 31 процент составляют женщины, 23 процента - молодёжь до 29 лет. Средний возраст кандидатов - 46 лет. Преимущественно это представители сфер предпринимательства, образования и науки, гражданского сектора, сельского хозяйства, культуры, здравоохранения, СМИ.

В целом Amanat выдвигает своих кандидатов на все депутатские мандаты, то есть в 223 маслихата всех уровней. Таким образом в соответствии с обновленным законодательством о выборах 740 человек выдвинуты по партийным спискам и 3081 по одномандатным избирательным округам. Всего 3821 кандидатов.

В районные и городские маслихаты выдвигается 2747 кандидатов от партии по одномандатным избирательным округам. Согласно анализу кандидатов, доля женщин – 28 процентов, молодёжи до 29 лет – 23 процента. Средний возраст – 48 лет. Кроме того, баллотироваться от партии будут 56 лиц с особыми потребностями. Более половины выдвигаемых партией кандидатов ранее не избирались депутатами городских и районных маслихатов.