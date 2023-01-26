Партия зелёных "Байтақ" представила свою Грету Тунберг

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Партия зелёных "Байтақ" представила общественности "speaker person" партии - 16-летнюю экоактивистку из Семея Диану Мурзагалиеву, передаёт BaigeNews.kz.

Диана - ученица 10го класса школы-гимназии №91 в Астане. Она борется за экологию в Казахстане и открыла собственный проект по обучению особенных детей "Академия инклюзивности". Теперь она будет заниматься продвижением эко-партии.

"До семи лет у меня был диагноз дизартрия, это легкая форма ДЦП, которое привело к задержке речевого развития. Одной из причин моего недуга врачи называли последствия ядерных испытаний, которые проходили близ моего родного города Семей. Поэтому для меня принципиально важна тема окружающей среды и здоровья. Я считаю, что без экологии не будет будущего", - поделилась она.

Её проект "Академия инклюзивности" был запущен в сентябре прошлого года совместно с Сообществом молодых работников и ЮНИСЕФ в Казахстане. В рамках программы они раскрывают потенциал детей, развивают их таланты и помогают им социализироваться.

Кроме того, в 14 лет Диана написала сказку "Чудо где-то рядом", которую посвятила детям с инвалидностью и теме окружающей среды.

"В книге рассказывается про четырёх детей, которых объединяет то, что они особенные. У них одна цель, одна печаль. Эти дети отправляются в волшебное место Аксу-Жабаглы и исцеляются", - рассказала Диана.

По её словам, в нашей стране много экологических проблем, которые нужно решать.

"Первое, что приходит на ум, это, конечно, Аральское море. В нашем городе также есть экологические проблемы, как Малый Талдыколь. Такое прекрасное озеро вымирает. Конечно, это Семипалатинский ядерный полигон, который даже сегодня влияет на все регионы", - говорит она.

Диана пока не является членом партии, она - молодой выдвиженец. Как только ей исполнится 18 лет, она официально вступит в партию, сказал председатель "Байтака" Азаматхан Амиртаев.

Байтаковцы намерены заниматься концепцией зелёной экономики, обеспечением прав граждан на чистую окружающую среду, устойчивым использованием природных ресурсов и их равномерным распределением.

"В первую очередь, это предприятия, которые выбрасывают в атмосферу большой объём парникового газа. Это "АрселорМиттал", ТЭЦы, "Казфосфат". Таких примерно 120 предприятий. В основном, мы будем работать с ними. Будем внедрять стратегии ESG. Сегодня мы разрабатываем казахстанскую методологию, адаптируем под нашу страну международные стандарты. По здоровью, именно в тех местах, где находятся заводы, многочисленные люди болеют раком, дети рождаются с пороком сердца, инвалидностью. Этими вопросами сегодня никто не занимается. Это наш основной проект", - отметил Азаматхан Амиртаев.

На сегодняшний день "Байтак" открыл представительства во всех регионах Казахстана и готовится к выборам.