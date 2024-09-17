Партия сама разобралась - Азат Перуашев о скандалах в "Ак жол"

Депутат мажилиса, председатель партии "Ак жол" Азат Перуашев прокомментировал скандалы, связанные с его однопартийцами, передаёт BaigeNews.kz.

"Как вы считаете, могут ли последние скандалы негативно отразиться на доверии избирателей?" - спросил корреспондент BaigeNews.kz Азата Перуашева в кулуарах мажилиса.

"Думаю, наоборот. Партия показала в отношении с тем… (Аскар Садыков - Прим.ред.), что сама разобралась, поставила точку. В любом живом организме должен быть иммунитет. Мы сами разобрались. Сами отторгли это. Всё нормально", - сказал депутат.

Ранее депутата мажилиса от фракции "Ак Жол" Аскара Садыкова лишили мандата из-за заявления о харассменте. В СМИ также появилась информация о задержании зампреда партии "Ак жол" Дмитрия Васильева.