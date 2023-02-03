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turanpress.kz Сегодня, 13:28
141
Сегодня, 13:28
141
Фото: turanpress.kz

Партия "Байтак" провела внеочередной съезд

Сегодня в столице прошёл первый внеочередной съезд партии "Байтак", где были выдвинуты кандидаты в депутаты мажилиса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sailau 2023.

Всего в список вошли 24 человека: 

по партийным спискам - 20;

по мажоритарной системе - 4.

В числе кандидатов депутат мажилиса VII созыва, вышедшая из “Народной партии Казахстана”, Айжан Скакова. 

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#Байтак #съезд #выборы
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:28
141
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