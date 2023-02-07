Партия "Ауыл" представила список кандидатов в депутаты мажилиса

Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" официально представила в Центральную избирательную комиссию РК для регистрации партийный список кандидатов в депутаты мажилиса парламента Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.

В выборах от партии будут участвовать 25 кандидатов по партийным спискам.

В списке партии обеспечена представленность всех категорий, в том числе женщин, молодежи и инклюзивного общества в соответствии с законом "О выборах в Республике Казахстан".

Отметим, что из 25 представленных кандидатов шесть женщин, один представитель инклюзивного общества. Также три кандидата из числа молодёжи. То есть в списке сохранена специальная квота (36 процентов). Средний возраст кандидатов составляет 43 года, самому молодому кандидату 25 лет. Два человека были экс-кандидатами в президенты на выборах 2022 года, семь человек - на выборах в мажилис 2021 года. Кроме того, из списка кандидатов 15 человек являются представителями реального сектора (производства) и имеют профильное аграрное образование.

Напомним, список кандидатов был утвержден на внеочередном ХХІІ съезде партии "Ауыл", который состоялся 4 февраля в Астане.