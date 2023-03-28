Партия "Ауыл" представила партийный список депутатов в мажилис

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27 марта 2023 года состоялось заседание президиума политического совета Народно-демократической патриотической партии "Ауыл", передаёт BaigeNews.kz. На нём в соответствии с пунктом 5 статьи 97-1 Конституционного закона РК "О выборах" и пункта 44 Устава партии были распределены восемь депутатских мандатов, полученных по итогам выборов депутатов мажилиса парламента, состоявшихся 19 марта 2023 года.

Так, единогласно постановлением президиума политсовета НДПП "Ауыл" был утверждён следующий состав:

Дайрабаев Жигули Молдакалыкович, член партии, заместитель председателя НДПП "Ауыл", председатель правления Ассоциации фермеров Казахстана; Егізбаев Серік Рахметоллаұлы, член партии, экс-вице-министр сельского хозяйства, информации и общественного развития; Абден Қарақат Жақсылыққызы, член партии, президент ОО "Қазақ қызы" (по женской квоте); Баккожаев Анас Ахатович, член партии, заместитель председателя НДПП "Ауыл"; Саурыков Ерболат Байузакович, член партии, председатель регионального филиала НДПП "Ауыл" по Жамбылской области, президент Таразского Международного инновационного института имени Ш.Муртаза; Арсютин Николай Геннадьевич, член партии, заместитель председателя НДПП "Ауыл"; Зейнуллин Аян Талгатович, член партии, директор по производству АО "СПК Астана" (по молодежной квоте); Сериков Тансауле Габдыманапович, член партии, преподаватель КазАТУ имени С.Сейфуллина (согласно квоте для представителей инклюзивного общества).

Отметим, что при распределении мандатов были соблюдены требования по сохранению 30-процентной квоты для женщин, молодёжи и лиц с ограниченными возможностями.

Напомним, что по итогам, опубликованным Центральной избирательной комиссией, НДПП "Ауыл" набрала 10,9 процентов голосов избирателей и получила мандаты в мажилис парламента.