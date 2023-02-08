Партия "Ауыл" подала документы претендентов на кресла депутатов мажилиса в ЦИК

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Партия "Ауыл" завершила подачу документов кандидатов в депутаты мажилиса парламента по одномандатным округам в Центральную избирательную комиссию РК, передаёт BaigeNews.kz.

На ХХІІ внеочередном съезде на выборы выдвинули девять кандидатов.

Во главе списка – Толеутай Рахимбеков, принимавший участие в президентской гонке в 2019 году.

"Остальные восемь человек - также видные и авторитетные люди, которым есть что сказать стране. Все они начали свой путь из реального сектора, в основном из сельскохозяйственного производства, имеют свои позиции в экономике", - сообщили в партии.

Продолжается регистрация партийцев в маслихаты городов областного и республиканского значения по одномандатным и партийным спискам.