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Партия Amanat утвердила повестку внеочередного съезда Сегодня, 14:08
197
Сегодня, 14:08
197

Партия Amanat утвердила повестку внеочередного съезда

Состоялось заседание политического совета партии Amanat, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sailau 2023. Постановлением совета утверждена повестка XXV внеочередного съезда:

  • О внесении изменений в состав политического совета партии.
  • О выдвижении кандидатов в депутаты мажилиса парламента Республики Казахстан, избираемых по партийным спискам и одномандатным территориальным избирательным округам.
  • О предвыборной программе партии.

Напомним, съезд Amanat пройдет в столице 7 февраля. В работе заседания примут участие делегаты со всех регионов страны.

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#AMANAT #заседание #съезд
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:08
197
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