Партия "Ак жол" просит навести порядок в системе госзакупок

Демпартия "Ак жол" направила в правительство обращение навести порядок в системе государственных закупок, передаёт BaigeNews.kz.

По словам депутатов партии, недобросовестные, а возможно, коррумпированные чиновники на местах изобретают новые способы обходить требования прозрачности госзакупок. Так, в Демпартию "Ак жол" обращаются предприниматели по поводу участившихся случаев применением госорганами особого порядка закупок, когда закупаемые товары, работы и услуги надуманно относят к государственным секретам.

"Однако бизнес сообщает о нарастании примеров, когда госорганы, с целью лоббирования интересов отдельных поставщиков, переводят свои закупки на особый режим, ссылаясь на причастность предмета закупок к государственным секретам. Так, к примеру, 29 апреля 2024 года на веб-портале государственных закупок объявлен конкурс "Строительство в г. Экибастуз главной понизительной подстанции" завода по производству ферросплавов на общую сумму 7,8 млрд. тенге. А уже 5 июня 2024 года организатор, в лице ГУ "Управление государственных закупок Павлодарской области" без законных оснований, а просто ссылаясь на корректировку цены, отменяет конкурс и проводит закупки с применением особого порядка. Однако, в указанном случае, данный объект закупки никак не мог быть отнесен к госсекретам либо к информации ограниченного распространения, поскольку организатор уже в апреле опубликовал все сведения, относящиеся к строительству", - говорится в сообщении.

Депутаты возмущены, как обычное строительство завода вдруг стало "секретным" объектом.

Кроме того, аналогичная ситуация сложилась в этом же 2024 году с госзакупками в Туркестанской (№12633715-1, №11631243-1, №11630961-1) и Атырауской областях (№11616492-1), где обычные процедуры вдруг стали "стратегическими" и "секретными".

"Следует напомнить, в 2017 году, Отделом строительства города Усть-Каменогорск заключены договора по строительству двух подстанций (110/10-10 кВ), закупки которых проведены в режиме секретности, несмотря на то, что данные объекты не входят в перечень, подлежащий засекречиванию Однако Департамент внутреннего госаудита по ВКО признал данные закупки незаконными и постановил их отменить. Получается, Министерство финансов разрабатывает подзаконные акты с целью участия в закупках квалифицированных поставщиков, а отдельные организаторы госзакупок своими коррупционными схемами обходят все законы, в угоду "избранным" поставщикам", - добавил депутат.

Демпартия "Ак жол" считает такие действия чиновников незаконным ограничением честной конкуренции, с явными признаками коррупции.

"Полагаем, что подобные действия организаторов закупок должны рассматриваться через призму статьи 361 УК РК, как злоупотребление должностными полномочиями", - заявили депутаты.

В заключении партия направило запрос правительству с запретить произвольное применение особого порядка закупок госорганами на местах, определить жёсткие критерии, исключающие применение такого порядка для необоснованного обхода требования открытости и прозрачности госзакупок, а Генпрокуратуры попросила провести прокурорскую проверку закупок государственных органов, применивших особый порядок, со ссылкой на причастность закупаемых товаров, работ и услуг к государственным секретам.