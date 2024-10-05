Партии риса, орехов и картофеля вернули из Казахстана в Индию, Кыргызстан и Россию
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Подкарантинную импортную продукцию пришлось вернуть из Казахстана назад в Индию, Кыргызстан и Россию, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службе Минсельхоза РК, в Мангистауской области инспекторы пограничного пункта "Болашак" обнаружили нарушения фитосанитарных требований в партии из 66,9 тонн риса, направлявшихся из Индии в Тараз, не соответствовали предоставленному фитосанитарному сертификату.
Инспектора ФКП "Карасу" в Жамбылской области вернули 22 тонны орехов в Кыргызстан из-за отсутствия фитосанитарного сертификата. Аналогичная ситуация произошла на ФКП "Кайрак" в Костанайской области, где в Россию было возвращено 22,9 тонны картофеля. Через ФКП "Сырым" в Западно-Казахстанской области была предотвращена попытка ввоза яблок без необходимых документов.
В Международном аэропорту "Астана" выявлены саженцы из России, на которые отсутствовали фитосанитарные сертификаты. Груз возвращен в страну-импортер.
"При проведении вторичного контроля пиломатериалов (75,5 м³), поступивших из Российской Федерации, инспекторы Кокшетауской ГТИ и Абайской РТИ (Карагандинская область) обнаружили живые личинки черного соснового усача. По всем фактам в отношении собственников продукции были приняты административные меры в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РК. Кроме того, инспекторы в Уральске составили протоколы об административных нарушениях за непредоставление сафлора (страна-импортер — Россия) к обязательному вторичному контролю", — говорится в сообщении.