Партии риса, орехов и картофеля вернули из Казахстана в Индию, Кыргызстан и Россию

Подкарантинную импортную продукцию пришлось вернуть из Казахстана назад в Индию, Кыргызстан и Россию, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе Минсельхоза РК, в Мангистауской области инспекторы пограничного пункта "Болашак" обнаружили нарушения фитосанитарных требований в партии из 66,9 тонн риса, направлявшихся из Индии в Тараз, не соответствовали предоставленному фитосанитарному сертификату.

Инспектора ФКП "Карасу" в Жамбылской области вернули 22 тонны орехов в Кыргызстан из-за отсутствия фитосанитарного сертификата. Аналогичная ситуация произошла на ФКП "Кайрак" в Костанайской области, где в Россию было возвращено 22,9 тонны картофеля. Через ФКП "Сырым" в Западно-Казахстанской области была предотвращена попытка ввоза яблок без необходимых документов.

В Международном аэропорту "Астана" выявлены саженцы из России, на которые отсутствовали фитосанитарные сертификаты. Груз возвращен в страну-импортер.