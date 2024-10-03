Партии готовы объединять усилия для решения общенациональных задач – Президент о ликвидации паводков

Касым-Жомарт Токаев отметил слаженную работу политических партий в ликвидации последствий паводков, передает BaigeNews.kz.

Все члены партии AMANAT выступили единым фронтом: участвовали в возведении защитных дамб и эвакуации граждан, собирали и распределяли гуманитарную помощь, подчеркнул Президент. Кроме того Глава государства отметил, что по инициативе партии "Ауыл" для восстановления жилья и социальных объектов оперативно были сформированы студенческие строительные отряды. Партия "Ақжол" организовала отправку свыше двухсот единиц специальной техники для борьбы с паводками. Активисты партий Respublica, ОСДП, Народной партии Казахстана также не остались в стороне и занимались оказанием поддержки пострадавшим гражданам.

Всю эту большую работу, по словам Президента, вели депутаты маслихатов, избранные от партий, а также депутаты-самовыдвиженцы. В первую очередь, они помогли обеспечить контроль за расходованием выделенных на эти цели средств.

"Я рад, что партии готовы объединять усилия для решения общенациональных задач. Именно такой пример консолидации и солидарности они показали в ходе борьбы с весенним наводнением. Свыше 9 тысяч семей получили выплаты на ремонт и восстановление подтопленных домов, почти 6 тысяч – на покупку жилья на вторичном рынке. В кратчайшие сроки построены свыше двух с половиной тысяч новых домов. Введены в эксплуатацию 2620 из запланированных 2680 домов", - рассказал Глава государства.

Президент отметил: все это стало результатом совместной работы государства, бизнеса и общества. Именно так сплоченно, по мнению Главы государства, должны работать политические партии, маслихаты и общественные организации. В конечном счете, перед всеми ними стоит общая цель – повышение качества жизни населения и процветание нашей страны.