Парня убили в ночном клубе в Костанайской области
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Видео драки у ночного клуба в Лисаковске, в результате которой погиб молодой человек, распространяют в Сети. Инцидент прокомментировали в полиции и прокуратуре, передаёт BaigeNews.kz.
На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, видно, как один парень поднимает другого, переворачивает вниз головой и кидает на пол, наносит удар, затем его оттаскивает девушка. К упавшему кидаются свидетели случившегося, но он не поднимается.
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"По факту причинения телесных повреждений в одном из увеселительных заведений Лисаковска, повлекших смерть человека, полицейскими начато досудебное расследование по части 3 статьи 106 УК РК. 22-летний подозреваемый водворён в изолятор временного содержания, судом Лисаковска санкционирован его арест. Проводятся все необходимые следственные мероприятия", - сообщили в полиции.
В прокуратуре заявили, что осуществляют надзор за расследованием.
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