Парня осудили за изнасилование пятилетней девочки в Арыси

На 20 лет осудили насильника пятилетней девочки в Арыси. Приговор прокомментировал пресс-секретарь Туркестанского областного суда Асет Серикбаев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

"Подсудимый признан виновным по статье "Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней". Суд назначил ему 20 лет лишения свободы в исправительном учреждении средней безопасности. Также ему назначено дополнительное наказание в виде пожизненного лишения права заниматься какой-либо преподавательской деятельностью и работать с несовершеннолетними. Приговор не вступил в законную силу", - сказал пресс-секретарь суда.

Преступление произошло пол года назад. Днём отец чинил во дворе машину, а дочь отправил домой. В подъезде произошло страшное. Ребёнок нашел в себе силы выйти на улицу и рассказать родным о случившемся.

Местные жители тогда не стали дожидаться полиции и устроили над педофилом самосуд. Удерживали и били его до приезда правоохранителей.

Осужденный свою вину признал, заявив, что в этот день в него вселился сатана.