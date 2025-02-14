Парня насмерть придавило железными воротами в спорткомплексе Астаны
Видео с места происшествия появилось в социальных сетях.
Сегодня, 09:24
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Сегодня, 09:24Сегодня, 09:24
367Фото: pixabay.com
В Астане на парня упали футбольные ворота, в результате чего он погиб, передаёт BaigeNews.kz.
На кадрах из камер видеонаблюдения спортплощадки "Достык Арена" видно, как железные ворота упали на парня, после того, как он на них решил потянуться.
Погибшему было 25 лет. Полиция выясняет детали происшествия.
"По факту гибели мужчины на футбольном поле начато досудебное расследование. По предварительным данным, произошел несчастный случай – во время игры он находился у ворот, повиснув руками на перекладине, в результате чего конструкция опрокинулась и придавила его", - сообщили в столичном ДП.
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