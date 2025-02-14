В Астане на парня упали футбольные ворота, в результате чего он погиб, передаёт BaigeNews.kz.

На кадрах из камер видеонаблюдения спортплощадки "Достык Арена" видно, как железные ворота упали на парня, после того, как он на них решил потянуться.



Погибшему было 25 лет. Полиция выясняет детали происшествия.