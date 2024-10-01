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Парня арестовали после ссоры с девушкой в Астане

Сегодня, 20:10
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baigenews.kz Сегодня, 20:10
Сегодня, 20:10
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Фото: baigenews.kz

На 15 суток за мелкое хулиганство арестовали парня, поругавшегося с девушкой в Астане, передаёт BaigeNews.kz

Из материалов дела следует, что Ш., находясь в общественном месте, в ходе конфликта выражался нецензурной бранью в адрес потерпевшей Н., проявив неуважение к обществу.

Правонарушитель признал вину и раскаялся в содеянном. 

Парня признали виновным по части 1 статьи 434 КоАП и назначили ему административный арест сроком на 15 суток. 

 

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