Парня арестовали после ссоры с девушкой в Астане

На 15 суток за мелкое хулиганство арестовали парня, поругавшегося с девушкой в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

Из материалов дела следует, что Ш., находясь в общественном месте, в ходе конфликта выражался нецензурной бранью в адрес потерпевшей Н., проявив неуважение к обществу.

Правонарушитель признал вину и раскаялся в содеянном.

Парня признали виновным по части 1 статьи 434 КоАП и назначили ему административный арест сроком на 15 суток.