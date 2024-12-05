Парни выпрыгнули из окна военкомата: их родственники требуют наказать военкомов

В Западно-Казахстанской области расследуют дело о попытке четверых призывников сбежать из военкомата. Парни выпрыгнули из окна третьего этажа. Сейчас один из них в больнице с переломом позвоночника, у ещё одного сломана рука. Родственники пострадавшего требуют наказать военкомов, которые не смогли обеспечить безопасность, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Родственники 19-летнего Мейрамбека Сейпуллейова постоянно находятся рядом с ним в больнице. Журналистам они рассказали о случившемся прямо под окнами палаты.

Всё произошло в минувшие выходные. Вечером 30 ноября к ним пришёл участковый. Мейрамбека забрали в военкомат. А ночью родных разбудил тревожный звонок.

"В 2:15 звонит мой знакомый, на скорой работает. Он мне сообщил: "Твой братишка здесь лежит, там что-то у него сложное, по-моему". Когда я приехал, он лежал, у него состояние было, ну, переохлаждение прям. И не мог нормально лежать, его трясло всего от холода. И, получается, двигаться не может совсем", - рассказал брат пострадавшего Нурхат Абилгазиев.

Оказалось, что четыре парня решили сбежать из военкомата. Связали девять одеял, оторвали железную решётку на окне и выпрыгнули с третьего этажа. Трое приземлились нормально, а Мейрамбек упал и не смог встать.

Его товарищ, который сломал руку чуть позже, перепрыгивая через забор военкомата, признался, что на безумный поступок их подговорил ещё один призывник.

"Ночью он стал нам постоянно говорить, что его папа – владелец ресторана, у него много денег, он за всех штраф заплатит. Говорил, проблем не будет, и подговорил нас бежать", - сказал пострадавший Али Бейбит.

Родные Мейрамбека винят во всём военкомов. Считают, он морально не был готов к службе – и забрали его из дома внезапно, без предварительных повесток. Они боятся, что парень останется инвалидом, у него проблемы с позвоночником.

По их словам, дежурный во время происшествия спал, а когда вызывали скорую, не сообщили, насколько всё серьезно, и медики приехали только через час. Всё это время пострадавший пролежал на земле.

Двое из четверых призывников, которые в тот день выпрыгнули в окно областного военкомата, на следующий день вернулись добровольно, и будут служить.

Расследование инцидента продолжится, займётся им департамент полиции.

В военкомате говорят, что сами не понимают причин такого поступка. Двое из беглецов пришли в призывной пункт сами. На следующий день должны были пройти комиссию. Уверяют, что и пострадавшему присылали бумажные повестки и отправляли SMS-сообщения.

В деле будут тщательно разбираться.

"Начальник департамента по делам обороны Западно-Казахстанской области направил ходатайство в Абайский отдел полиции о возбуждении уголовного дела согласно статье 387 (уклонение от воинской службы). В данный момент проводится служебное расследование насчёт дежурного, и проводятся следственные мероприятия", - сообщил замначальника департамента по делам обороны ЗКО Альберт Бекмуханов.

В отношении беглецов, которые вернулись и отправляются служить, уголовное дело могут прекратить. А вот двоим – Мейрамбеку, который прикован к больничной койке, и его другу со сломанной рукой – может грозить штраф до 11 миллионов тенге за уклонение от службы путём причинения вреда своему здоровью.