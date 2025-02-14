На популярном сайте объявлений появилось множество предложений от казахстанских мужчин, которые готовы стать ухажерами на 14 февраля за оплату, передает BaigeNews.kz.

Стоимость услуг зависит от пожеланий заказчицы. Минимальная цена — 5 тысяч тенге, за которые автор объявления готов подарить девушке букет (при этом цветы она должна купить сама). За 10 тысяч тенге он предлагает прогулку по городу на своем авто и фотосессию с машиной.

Готовность показать свое лицо стоит 20 тысяч тенге, а за 15 тысяч он согласен встретиться с подругами или даже родителями заказчицы.

Кроме того, у автора объявления есть услуга "сюрприз под ключ", которую он назвал "VIP-пакет: идеальный бойфренд на день". Цена такого предложения не уточняется, но сам "арендный бойфренд" советует поторопиться, так как у него "ограниченное количество мест".

Примечательно, что он не единственный, кто решил заработать на Дне святого Валентина. На платформе можно найти множество подобных объявлений. Некоторые из них выделяются нестандартными предложениями. Например, один из авторов объявлений описывает себя так:

"Высокий парень (1,88 м), красивый, азиат, составит компанию на прекрасный праздник".

Этот "бойфренд на заказ" готов даже подраться с бывшим заказчицы или разыграть сцену ревности.

Другой молодой человек предлагает "любовь за деньги", начиная с 3 тысяч тенге.

Судя по количеству просмотров, такие предложения пользуются спросом — около 200 человек уже заинтересовались "арендными" кавалерами.