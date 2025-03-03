В Таджикистане рассказали о явке на парламентских выборах, которые прошли в минувшее воскресенье. Об этом на брифинге сообщил председатель Центральной избирательной комиссии республики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на EA Daily.

По словам Бахтиера Худоерзода, явка на выборах 2 марта составила 85,3%. Правящая Народная демократическая партия Таджикистана победила на выборах с 51,9% голосов и обеспечила себе 12 мест в новом парламенте.

Выборы в нижнюю палату парламента и местные законодательные органы Таджикистана прошли накануне. По данным Центризбиркома, уже к полудню проголосовали почти 60% избирателей. И таким образом, выборы были признаны состоявшимися. За их ходом следили более 200 международных наблюдателей. Они отметили хорошую подготовку к голосованию и высокую активность граждан.

Нижняя палата парламента Таджикистана состоит из 63 депутатов. За эти места боролись 220 кандидатов из шести партий. Окончательные итоги голосования будут подведены через неделю.