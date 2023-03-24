Парламентские выборы в Казахстане влияют на потоки энергоносителей из Евразии

В Казахстане состоялись конкурентные выборы в нижнюю палату парламента. Несмотря на некоторые проблемы, они были самыми свободными в истории страны и стали важным шагом вперёд в деле демократизации и политического плюрализма в стране. Так оценил выборы в мажилис американский политолог, специалист по международным отношениям в области безопасности и энергетики регионов Россия - Евразия, Восточная Европа, Ближний восток Ариэль Коэн, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Forbes.

"Результаты этих выборов важны не только для страны, способствуя продвижению программы реформ президента Касым-Жомарта Токаева, но и на международном уровне, поскольку они оказывают геополитическое и экономическое влияние. Тем не менее, великие державы, Китай и Россия, и даже соседи по Центральной Азии, были не в восторге от демократического прогресса Казахстана, поскольку их внутренние векторы направлены в противоположную сторону", - заявил политолог.

Он отметил, что Казахстан важен стратегически и экономически. Его размер сопоставим с Западной Европой и простирается в двух часовых поясах, с востока на запад. Он граничит с Россией и Китаем, а также с тремя соседями по Центральной Азии: Кыргызстаном, Узбекистаном и Туркменистаном.

Страна является крупным производителем нефти, газа, урана и некоторых редкоземельных элементов, жизненно важных для "зелёной" энергетики.

"Малонаселённый, не имеющий выхода к морю и географически не защищённый, Казахстан должен осторожно идти по дипломатическому канату, балансируя на грани либеральных устремлений молодых, более образованных, более современных избирателей, в то время как недружелюбные или скептически настроенные соседи вынуждены за этим наблюдать. Он стремится дистанцироваться от всё более изолированной, подвергающейся санкциям и враждебной России, одновременно избегая провоцирования Китая или предоставления Пекину возможности заполнить созданный Москвой вакуум. Казахстан должен осторожно идти по натянутому канату в условиях массовой экономической дезорганизации, вызванной Ковидом, а затем войной России в Украине и последовавшими за ней санкциями", - считает эксперт.

В статье указывается, что выборы пошатнули политическую модель, сложившуюся в первые три десятилетия независимости страны, когда правящая партия "Нур Отан" пользовалась массовым и неоспоримым большинством.

"В результате выборов правящая центристская партия "Аманат" (преемница "Нур Отан") одержала победу, набрав всего 53,9% голосов. Что наиболее важно для энергетических и финансовых рынков, что в результате выборов появился центристский мажилис, призванный ускорить деолигархизацию Казахстана, приватизацию, отрыв от России и дальнейшие либеральные экономические реформы. Этот центристский блок голосов был разделён между ориентированной на традиционные ценности Народно-демократической патриотической партией "Ауыл" (10,9%) с её сельской социал-демократической платформой, недавно созданной городской рыночно-ориентированной партией "Республика" (8,59%), которая обещает рыночную и цифровую модернизацию 21 века для нового Казахстана, и социально-консервативной, в основном ориентированной на село, Демократической партией Казахстана "Ак жол" (8,4%), которая обещает земельную реформу и модернизацию сельского хозяйства. Остальные голоса разделились между Народной партией (6,8%) и Общенациональной социал-демократической партией, представляющими более активную оппозицию. Остальные голоса были отданы независимым кандидатам или бюллетени были испорчены", - говорится в публикации.

Хотя явка на выборах была ниже, чем ожидалось (54%), все же можно с уверенностью сказать, что эти выборы окажут решающее влияние на политику Казахстана и международную энергетическую ситуацию, считает эксперт.

"В то время как эта центристская коалиция в целом поддерживает президента Токаева, оппозиционные голоса как слева, так и справа в основном критикуют правительство за медленный темп реформ. Поскольку Токаев больше не имеет бесспорного большинства и вынужден полагаться на поддержку других центристских партий, вполне вероятно, что Казахстан будет проводить несколько политик, которые вскоре отразятся на мировых энергетических рынках", - предполагает Коэн.

По его словам, во-первых, можно ожидать, что Казахстан начнёт сокращать свои государственные предприятия (ГП) путём приватизации.

"Эти пережитки советской плановой экономики уже давно считаются истощающими экономику и препятствием для эффективности бизнеса, но от них не так-то просто избавиться. Правительство уже начало оказывать давление на ГП в областях, не связанных с экономикой, в частности, ограничивая их возможности принуждать своих работников голосовать, влиять на то, за кого они голосуют, или участвовать в выборах в качестве должностных лиц. Тем не менее, полная экономическая либерализация была трудной и противоречивой из-за зависимости Казахстана от экспорта нефти и опасений, что неправильно проведённая приватизация может непреднамеренно укрепить олигархов. Скорее всего, мы не увидим полного роспуска государственных предприятий в Казахстане в течение некоторого времени, но мы можем ожидать, что энергетические гиганты, такие как нефтегазовый конгломерат "КазМунайГаз" и холдинг атомной промышленности "Казатомпром", продолжат размещение акций на фондовом рынке", - отметил политолог.

"Air Astana", национальная авиакомпания Казахстана, уже объявила о своей приватизации с IPO, которая должна состояться в 2024 году. "Казахстан Темир Жолы", национальный железнодорожный оператор Казахстана, также планирует приватизацию на 2024-2025 годы наряду с более чем 600 другими государственными и квазигосударственными компаниями и объектами.

По словам эксперта, также можно ожидать, что казахстанские компании станут более открытыми и прозрачными, с более высоким уровнем соответствия международным стандартам, большей открытостью для инвесторов, совместных предприятий и частичной либерализации.

"Во-вторых, мы можем ожидать, что Казахстан ускорит своё экономическое отсоединение от России, хотя и постепенно. Экономические реалии самой протяжённой границы в мире с Россией означают, что Казахстан, даже соблюдая санкции и удваивая усилия по борьбе с контрабандой, всегда будет торговать с Россией, пытаясь уменьшить свою зависимость. Эти попытки будут в основном упираться в обеспечение расширения Транскаспийского энергетического коридора, также известного как "Срединный коридор", через Каспийское море на запад через Азербайджан и Грузию, чтобы Казахстан больше не был уязвим для России, которая может задушить импорт или экспорт Казахстана. В этом плане верным шагом вперёд является недавно объявленное строительство нефтепровода к Каспию. Трубопровод позволит экспортировать казахстанскую нефть через Азербайджан, Грузию и Турцию в Средиземное море или через порты Грузии через Чёрное море", - сказано в обзоре.

Кроме того, эксперт ожидает, что Казахстан попытается ещё больше диверсифицировать свою экономику.

"Путь к демократии и значение этих выборов, как и сама демократия, запутанны. Диверсификация не произойдёт в одночасье и не приведёт к значительным изменениям в экспорте энергоносителей, хотя мы можем увидеть увеличение импорта средств производства и высоких технологий, направленных на реализацию некоторых программ компьютеризации, газификации, аграрной реформы и либерализации, выдвинутых центристским избирательным блоком. Оппозиция разрознена: например, в столице Астане на выборах баллотировалось более 40 отдельных кандидатов на одномандатные места. Почти всеобщий энтузиазм по открытию гражданского общества необходим, но недостаточен для того, чтобы Казахстан построил работающую демократию, но другие азиатские страны добились этого: Индонезия, Корея, Малайзия, Тайвань, Сингапур являются примерами трудного пути к политической и экономической свободе. Любой, кто интересуется взаимодействием энергетики и демократии, должен болеть за успех казахстанского предприятия по строительству государства", - заключил автор.