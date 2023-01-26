Парламентские выборы обсудили на экспертной площадке КИСИ

Состоялась первая в этом году экспертная площадка "КИСИ GPS. Gylym. Pikir. Sayasat", организованная Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте РК. В рамках заседания на тему "Парламентские выборы-2023: переформатирование политической системы" прошло обсуждение парламентских выборов и выборов в маслихаты, запланированных на 19 марта 2023 года, передаёт BaigeNews.kz.

Эксперты отметили, что отличительной чертой нынешних выборов является введение смешанной избирательной системы: депутаты будут избраны как по партийным спискам, так и по одномандатным округам. По результатам выборов будет реализовано обновление ключевых политических институтов страны в соответствии с поправками в Конституцию.

В ходе заседания ведущие отечественные эксперты поделились своими ожиданиями от предстоящих выборов.

"Сегодня президент не случайно отметил, что выборы позволят закрепить в обществе устойчивые политические ценности участия. И тем самым качественно изменить электоральную культуру населения. Как сказал президент, мы все разные, но нас объдиняют общие ценности", - сказал директор КИСИ Еркин Тукумов.

Он отметил, что "перезагрузка всей политической системы фактически завершится избранием депутатов по новым правилам. В частности, выборы пройдут в рамках смешанной избирательной системы. У политических партий расширяются возможности приобретения парламентского статуса в связи со снижением порога прохождения в мажилис с семи до пяти процентов. В то время как количество депутатских мест в мажилисе сокращается со 107 до 98 депутатов".

"Можно ожидать, что парламент действительно станет представительным органом власти, на площадке, которого будут подниматься значимые для всего общества вопросы. Я надеюсь, что по результатам выборов мы увидим совершенно иной Парламент: более активный, инициативный. Парламент, где ведутся оживленные дискуссии и дебаты. Еще Черчилль говорил: "Лучше пусть будет драка и борьба в парламенте, чем на улице". Такой парламент создаст условия для повышения его роли и значимости как ключевой ветви власти", - заявил эксперт.

Директор Института парламентаризма Мансурхан Махамбетов отметил, что все сферы – от экономики до политики – зависят от стабильности и согласия в обществе:

"Они же возможны за счёт конструктивного волеизъявления народа на выборах. Грядущие выборы могут способствовать развитию парламентаризма в Казахстане. Именно парламентаризм может создать такую систему, где интересы народа и государства будут едины".

Талгат Калиев, директор Института этнополитических исследований:

"Очень высокое внимание и конкуренция поспособствует активности электората. Будут представлены разные силы, идеи и мнения. Популизм неизбежен, но его бояться не стоит. Это определённый способ политической борьбы. С другой стороны, прохождение в Парламент критически настроенных кандидатов только будет способствовать улучшению работы Мажилиса. Кроме того, депутатский мандат накладывает определённый уровень ответственности. Одномандатники оживят нижнюю палату Парламента, и за ними трансформируются и партии. Сегодня наблюдается высокая потребность в быстрой выработке позиции, эффективной работе с прессой, в соблюдении принципа золотого часа. Конкуренция в стенах Парламента трансформирует его вместо реальной политики".

Анас Баккожаев, заместитель председателя партии "Ауыл":

"С первых лет независимости нам удалось реализовать различные избирательные системы. Чисто мажоритарная система имела свои недостатки. Во многом это было связано с отсутствием централизованного аппарата. С этой точки зрения смешанная система является эффективным способом организации выборов, который может устранить эти недостатки. Я полностью поддерживаю слова Президента, сказанные им сегодня в сенате: "Мнение должно быть разным, интересы должны быть общими".

Чингиз Лепсибаев, секретарь партии "Байтақ":

"На предстоящих выборах можно выделить важный акцент. Возвращается политическая конкуренция. Это связано с введением смешанной избирательной системы и участием одномандатников. Поэтому нас ждут острые конкурентные выборы, особенно на местах".

Нурбек Матжани, председатель правления Казахстанского института общественного развития:

"От выборов я ожидаю, что будет стимулировано доверие к выборному процессу: от выдвижения кандидатов до подсчета голосов. Благодаря парламентским выборам народ получает возможность принять активное участие в политической жизни страны. Выборы также способствуют формированию политической культуры и развитию конкуренции между партиями. Через пять лет, к следующим выборам в Парламент, уже будет известно, кто из депутатов ограничивается словами и громкими лозунгами, а кто добился реальных результатов. В целом роль парламентских выборов для жизни страны особенная, нужно, чтобы каждый принял в них участие. От этого зависит успешность политических процессов".

Ассоль Мирманова, политолог, член Европейской и Международной ассоциаций политических консультантов:

"Если говорить о том, как изменится жизнь в регионах, очевидно, что интересы избирателей будут защищаться активнее и больше. Поэтому я надеюсь, не только мажоритарщики, но и партии в своей программе пройдутся по рискам и проблемам регионов".

Мухтар Кульжан, политолог, член Президентского молодежного кадрового резерва:

"Хотел бы остановиться на нескольких трендах. Во-первых, новый порядок регистрации партий действительным образом активизировал партийное поле. Мы уже видим конкретную борьбу. Во-вторых, укрепилась респонсивность – способность политической системы отражать интересы населения в своих интересах. В-третьих, включение одномандатников в борьбу говорит о сближении будущих парламентов и маслихатов к своему избирателю".

Ермек Токтаров, руководитель Отдела политических исследований КИСИ при Президенте РК: