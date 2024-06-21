Парламентарии приняли поправки в некоторые конституционные законы РК

Депутаты Парламента на совместном заседании палат рассмотрели во втором чтении проект Конституционного закона "О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон РК "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан", передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В рамках закона создаются три самостоятельных кассационных суда в Астане: по уголовным, гражданским и административным делам. Установлены их полномочия, структура и состав, а также требования к судьям и председателям кассационных судов.

В этой связи пересмотрен состав Судебного жюри, который будет состоять из тринадцати судей и двух представителей юридического сообщества. Также пересмотрен состав Комиссии по качеству правосудия. Она будет состоять из девяти действующих судей и двух судей в отставке. Исключено право председателя Верховного Суда о внесении им представления о пересмотре судебных актов.

Приняты нормы по вопросу привлечения судьи к дисциплинарной ответственности за грубое нарушение законности при рассмотрении судебных дел и материалов, а также о прекращении отставки судьи в случае его вступления в партию. Вводятся и другие законодательные новшества.

Совместная комиссия рассмотрела также предложения об изменении других конституционных законов: "О республиканском референдуме", "О Правительстве Республики Казахстан" и "О Президенте Республики Казахстан". В этой связи принято решение об изменении заголовка закона.

По итогам голосования парламентарии приняли Конституционный закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан".