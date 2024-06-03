Парламентарии ОДКБ провели заседание в Алматы

Делегация Парламента во главе со Спикером Мажилиса Ерланом Кошановым приняла участие в заседании Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

В своем выступлении Ерлан Кошанов проинформировал участников заседания об исполнении приоритетов казахстанского председательства в ОДКБ в 2024 году.

“Мы сосредоточились на развитии потенциала нашей Организации в деле укрепления мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защиты независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов. Президент Казахстана – Председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ Касым-Жомарт Кемелевич Токаев утвердил План мероприятий по реализации этих направлений. Этот документ предусматривает, в том числе, слаженное взаимодействие наших парламентов по разработке необходимых модельных законов и рекомендаций”, – заявил Спикер Мажилиса.

Ерлан Кошанов обозначил ряд мероприятий на территории стран Договора, направленных на борьбу с терроризмом и экстремизмом, противодействие преступлениям в сфере информационных технологий и незаконному обороту наркотиков. Он отметил, что особое внимание уделяется углублению сотрудничества по вопросам предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Участники обсудили также общую геополитическую обстановку в мире, отметив, что особую тревогу вызывает развитие событий на Ближнем Востоке. Спикер Мажилиса подчеркнул, что международное сообщество не должно также забывать о сложнейшей гуманитарной ситуации в Афганистане.

“В рамках нашей конструктивной работы на межпарламентском уровне мы всегда уделяем этим вопросам пристальное внимание. Считаю важным продолжать активное взаимодействие парламентов наших стран в целях обеспечения законодательной базы для противодействия современным вызовам и угрозам”, – завершил свое выступление Ерлан Кошанов.

В заседании, наряду с казахстанской стороной, приняли участие делегации во главе с Председателем Государственной Думы Российской Федерации Вячеславом Володиным, Председателем Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорем Сергеенко, Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Нурланбеком Шакиевым, Председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали, а также Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, Ответственный секретарь ПА ОДКБ Сергей Поспелов.