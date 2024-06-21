Парламент утвердил отчёт правительства по бюджету за 2023 год

Депутаты Парламента на совместном заседании приняли Отчет правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджет за 2023 год, передаёт BaigeNews.kz.

С основным докладом выступили министр финансов Мади Такиев и глава Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов.

Так, по данным главы Минфина, в 2023 году рост ВВП составил 5,1%. Годовая инфляция составила 9,8%, снизившись в два раза. Дефицит бюджета составил 3,1 трлн тенге или 2,6% к ВВП.

"Государственный долг составил 27,2 трлн. тенге или 22,8% к ВВП. Все ковенанты полностью соблюдены. Расходы бюджета исполнены на 99,6% и составили 22,4 трлн тенге. Сумма неосвоенных средств составила 73 млрд. тенге, а экономия, включая резерва Правительства – 27 млрд тенге", - сказал он.

Отмечается, что одним из ключевых факторов, оказывающих влияние на неэффективное использование средств, является слабая проработка целей, индикаторов и показателей результатов на этапе планирования. По 50% всех макроиндикаторов отсутствуют данные об исполнении, поскольку они опираются на данные статистики и формируются значительно позже отчётного периода.

Депутат Мажилиса Татьяна Савельева подчеркнула, что отчетный год был отмечен глобальной геополитической нестабильностью. Вместе с тем реальный экономический рост составил 5,1%.

Указала она и на то, что сохраняется зависимость бюджета от трансфертов из Нацфонда, которые составили 4 трлн тенге. Кроме того, долг правительства на январь 2024 года составил 25 трлн тенге.

"Нужно признать, что гибкость в действиях должна сопровождаться жесткостью правил и требований к конечным результатам с адекватным уровнем ответственности. В противном случае значительного повышения качества планирования и исполнения бюджета не достигнуть, а устойчивость всей бюджетной системы будет страдать. Ряд рекомендации ВАП к отчету за 2022 год не исполнены и находятся на стадии проработки в рамках новых Бюджетного и Налогового кодексов. Это касается проведения на системной основе оценки эффективности налоговых льгот, обеспечения главенства стратегического планирования над бюджетным, пересмотра дивидендной политики", – отметила она.

По итогам голосования из 49 депутатов Сената отчет поддержали - 48, воздержался – один.

Из 94 присутствовавших депутатов Мажилиса отчет поддержали – 73, воздержались – семь, против – 14.

Таким образом, большинством голосов утвержден отчет правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2023 год.