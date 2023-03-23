Парламент Швеции проголосовал за членство страны в НАТО

Парламент Швеции в среду поддержал членство страны в НАТО. За вступление в альянс проголосовали 269 депутатов, против - 37. Выступившими против присоединения страны к военному блоку стали члены Левой партии и Партии охраны окружающей среды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

"Наша партия хочет, чтобы Швеция была сильным голосом внешней политики для поддержания демократии и мира в соответствии с международным правом. Наша способность сделать это изменится и будет ограничена членством. Мы обеспокоены тем, что важная работа Швеции по разоружению ядерного оружия станет более сложной", - отметил в своем выступлении в предшествовавших голосованию дебатах представитель "зеленых" Якоб Рисберг.

По мнению депутата "левых" Хокана Свеннелинга, членство в НАТО ослабит королевство. "Наша свобода от военных союзов сослужила нам хорошую службу и была силой Швеции, а не слабостью. Это давало нам в политике безопасности поле для действий по содействию миру и разоружению. После сегодняшнего решения Швеция станет другой страной", - подчеркнул он.

Как поясняют эксперты, сегодняшнее решение парламента повлечет за собой ряд изменений в законе. Например, в случае войны или угрозы войны правительство будет иметь возможность запросить военную поддержку у НАТО самостоятельно, без решения Риксдага (парламента). Кабинет также будет уполномочен обратиться за помощью к блоку для предотвращения нарушений шведской территории как в военное, так и в мирное время. В этих случаях правительство "передаст определенные административные задачи НАТО".

Финляндия и Швеция в мае 2022 года подали заявки на вхождение в состав Североатлантического альянса, однако процесс вступления заблокировала Турция, потребовав от них объявить террористическими курдские организации, а также выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке переворота в 2016 году. На сегодняшний день 28 из 30 стран блока (кроме Венгрии и Турции), ратифицировали их заявки.