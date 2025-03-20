Парламент Сербии утвердил отставку премьер-министра страны Милоша Вучевича, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

Теперь чтобы избежать досрочных выборов, новый премьер и правительство должны быть назначены в течение следующих 30 дней, то есть до полуночи 18 апреля.



По словам спикера Народной скупщины Сербии Аны Брнабич, дальнейшие шаги лежат в ответственности президента страны Александара Вучича, он должен предложить новую кандидатуру на пост премьер-министра.



Вучевич объявил о своей отставке в конце января 2025 года после того, как группа громил, связанная с правящей Сербской прогрессивной партией (SNS), напала на студентов-активистов в сербском городе Нови-Сад. В городе уже несколько месяцев проходят массовые протесты в связи с гибелью 15 человек из-за обрушения бетонного навеса на вокзале в ноябре 2024 года.



Как полагают некоторые наблюдатели, то, что сербскому парламенту потребовалось семь недель для утверждения отставки премьер-министра, говорит о желании Вучича выиграть время и оттянуть принятие решения, формировать ли новое правительство или проводить новые парламентские выборы, передает агентство dpa.