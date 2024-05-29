Парламент принял закон, регулирующий выдачу кредитов казахстанцам

Депутаты Мажилиса согласились с поправками Сената в закон по вопросам минимизации рисков при кредитовании, защиты прав заемщиков, регулирования финансового рынка и совершенствования исполнительного производства. Документ направлен на подпись главе государства, передаёт BaigeNews.kz.

Депутат Берик Бейсенгалиев сообщил, что Сенатом внесено 35 поправок, из них 11 поправок уточняющего характера и 24 новые поправки.

Они связаны с исключением финансирования деятельности Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка из состава расходов республиканского бюджета и переходом на финансирование из бюджета Национального Банка Республики Казахстан,расширением перечня лиц, имеющих право участвовать в синдицированном финансировании - филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан, банки Международного финансового центра "Астана" и учетом стажа работы на руководящих должностях Национального управляющего холдинга, Банка Развития Казахстана, специального фонда развития частного предпринимательства при согласовании кандидата на руководящую должность в финансовую организацию.

"Предлагается предоставлять военнослужащим дополнительной отсрочки платежей по банковскому займу или микрокредиту на 60 дней после прохождения срочной службы. Вводятся обязанности коллекторских агентств предоставлять сведения по урегулированию задолженности в кредитное бюро", - добавил депутат.

В заключении профильного комитета Мажилиса сказано, что изменения и дополнения, внесенные в отдельные статьи законопроекта депутатами Сената Парламента Республики Казахстан, направлены на совершенствование регулирования финансового рынка.

"С учетом вышеизложенного, Комитет по финансам и бюджету считает возможным согласиться с изменениями и дополнениями, внесенными Сенатом Парламента Республики Казахстан в Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам минимизации рисков при кредитовании, защиты прав заемщиков, регулирования финансового рынка и совершенствования исполнительного производства", - отметил сенатор.

Ранее сообщалось, что в Казахстане ужесточают требования к кредиторам.

Документ направлен на подпись главе государства.