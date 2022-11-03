Парламент принял закон о Конституционном суде РК

Фото: otyrar.kz

Теперь казахстанцы по конституционным обращениям смогут обращаться в него напрямую.

Основными вопросами, по которым граждане могут обращаться в новый судебный орган, являются соответствие Конституции нормативных правовых актов, непосредственно затрагивающие их права и свободы, проведение выборов, рассмотрение принятых Парламентом законов и международных договоров на их соответствие Конституции, а также дача официального толкования норм Конституции, передаёт BaigeNews.kz.

"Целями законопроекта являются реализация внесенных изменений в Конституцию в части преобразования Конституционного совета в Конституционный суд, усиление правозащитных институтов государства и расширение доступа граждан к конституционному контролю. Основными задачами законопроекта является создание правовых основ деятельности Конституционного суда, реализации полномочий, возложенных на него Конституцией", - озвучил сенатор Андрей Лукин.

Законопроектом предусматриваются:

- порядок назначения судей Конституционного суда и прекращение их полномочий;

- независимость и неприкосновенность судей;

- нормы по материальному и социальному обеспечению судей;

- компетенция Конституционного суда и организационные формы ее осуществления.