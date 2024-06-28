Парламент Казахстана завершил очередную сессию и ушёл на каникулы

Завершилась вторая сессия Парламента VIII созыва. Депутатам предстоит работа в регионах и каникулы, передаёт BaigeNews.kz.

Подвел итоги работы парламента спикер мажилиса Ерлан Кошанов. Он заявил, что прошедшая сессия на деле доказала эффективность формулы "Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчётное Правительство".

Базовым же вектором деятельности депутатского корпуса были, по его словам, реализация ежегодных посланий Главы государства, президентской предвыборной программы, решений, принятых на Национальном Курултае. В этой связи, законодательная повестка второй сессии была насыщенной.

"Проведено 5 совместных заседаний палат, 39 пленарных заседаний Мажилиса и 43 пленарных заседаний Сената. В ходе сессии на рассмотрении двух палат находилось 179 законопроектов, из которых 102 были приняты. В течение сессии депутаты совместно с Правительством работали над рядом важных законопроектов. Нами принят главный финансовый документ - республиканский бюджет. В этой сессии нам удалось решить вопрос социальной защиты людей, занятых на работах с вредными условиями труда. Принятый закон стал долгожданным ответом на многолетние обращения более 400 тысяч производственников", - отметил он.

Указал он и на принятый парламентом закон о теплоэнергетике – спикер отметил, что документ значительно улучшит ситуацию в данной сфере.

"Ещё одной проблемой было несовершенство системы госзакупок. Давние проблемы в системе тормозили ее развитию, мешали отечественному бизнесу. Как следствие, инициативы на местах, особенно в области строительства объектов инфраструктуры, годами не реализовывались. Поэтому Глава государства неоднократно заявлял о необходимости реформирования всей системы государственных закупок. Принятый закон "О государственных закупках" повышает качество закупаемых товаров, работ и услуг", - добавил спикер Мажилиса.

По его словам, в текущей сессии депутаты приняли закон о масс-медиа.

"Вчера Президент отметил, что этот закон усилит механизмы защиты интересов и прав журналистов. Новый закон, безусловно, даст новый импульс развитию отечественной медиасферы. Кроме того, депутаты также постепенно создают благоприятные условия для медицинских работников. Например, принят закон, направленный на поддержку медицинских работников и развитие всей системы здравоохранения. Мы ввели систему обязательного страхования профессиональной ответственности медицинских работников. Усилили социальные гарантии", - указал Кошанов.

Отметил он и важность принятого депутатами закона "О противодействии торговле людьми", "О внесении изменений и дополнений

в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей".

Депутаты Парламента в этой сессии, отметил он, также сформировали законодательную базу для реализации проекта "Национальный фонд – детям".