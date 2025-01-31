Парковку возле мечети Астаны будут закрывать каждую пятницу
Ограничение вводится из-за высокой загруженности данного участка в пятницу.
Сегодня, 03:50
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Сегодня, 03:50Сегодня, 03:50
164Фото: muftyat.kz
В Астане каждую пятницу будут закрывать парковку возле мечети "Әл-Фаттах" (улица М. Нарикбаева, 7), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.
Парковка, расположенная со стороны улицы Әйтеке би, будет временно закрыта каждую пятницу с 12:00 до 14:00, начиная с 31 января.
"Ограничение вводится в связи с высокой загруженностью данного участка в указанный период и направлено на обеспечение безопасности и удобства для всех участников движения", – сообщили в акимате.
Для парковки автомобилей можно воспользоваться альтернативными стоянками у жилых комплексов: Green Garden (по ул. Баян Сулу), Eva (вдоль улиц Баян Сулу и М.Нарикбаева), Ерке (вдоль улиц М.Нарикбаева и Әйтеке би), Arkada (вдоль улицы Әйтеке би).
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