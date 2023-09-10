Парковки в Астане станут платными в выходные и праздничные дни

В Астане с 1 октября 2023 года парковки для автовладельцев станут платными в выходные и праздничные дни, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТОО "Парковочное пространство Астаны".

"Обращаем внимание пользователей, что парковка бесплатна для лиц с особыми потребностями и льготных категорий граждан. С 1 октября 2023 года в выходные и праздничные дни парковки станут платными, это позволит повысить пропускную способность улиц на постоянной основе. Также в настоящее время рассматривается предложение сделать бесплатными парковки для жителей близлежащих домов в границах платных парковок. Жители домов, где организованы платные парковки, смогут ими пользоваться бесплатно",— отмечается в пресс-релизе.

По данным компании, с ростом использования современных способов оплаты паркоматы потеряли популярность у автовладельцев. Так, 99% автовладельцев оплачивают парковку с помощью мобильных приложений и лишь 1% транзакций приходится на паркоматы.

"В связи с этим принято решение о демонтаже уличных паркоматов. Подрядчик обещает завершить работы до конца года и берёт все расходы на себя", - сообщается в пресс-релизе.

Компания напоминает, что альтернативными способами оплаты парковки являются оплата через приложение Kaspi.kz, приложение Homebank, личный кабинет на сайте astanapark.kz, терминалы и сайт "Касса24".

Первые платные парковки были запущены в Астане в январе 2018 года.