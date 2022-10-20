Парковки станут бесплатными в честь праздника в Астане

В честь Дня Республики 23, 24 и 25 октября оставить машину на парковках в Астане можно будет бесплатно, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт оператора astanapark.kz.

22 октября платные парковки будут работать в штатном режиме. Оплата - 100 тенге в час.

Платные парковки в столице функционирут согласно утвержденным акиматом правилам. Места для них находятся в собственности города. Штраф за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств составляет три МРП.

Режим работы платных парковок в будни - с 8:00 до 20:00. В выходные и праздничные дни парковки бесплатны.